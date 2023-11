Guerre Israël-Hamas : entraver l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza pourrait constituer un crime

"Empêcher l’acheminement de l’aide peut constituer un crime", a déclaré ce dimanche 30 octobre le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) Karim Khan, pour qui "Israël doit s’assurer sans délai que les civils reçoivent de la nourriture, des médicaments" à Gaza.

33 camions d'aide humanitaire sont entrés à Gaza Trente-trois camions d’aide humanitaire sont entrés à Gaza ce dimanche 29 octobre via le point de passage de Rafah à la frontière avec l’Égypte, a indiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA).

Guerre Israël-Hamas : une trentaine de camions d'aide humanitaire sont entrés à Gaza dimancheLa guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 24e jour. L'Etat hébreu, dont les troupes sont entrées dans la bande de Gaza depuis vendredi, intensifie ses frappes. L'aide humanitaire continue d'arriver au compte-goutte. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : rassemblement à La Rochelle pour un cessez-le-feu à GazaPrès de 250 personnes se sont réunies à La Rochelle pour demander un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Les manifestants ont souligné que la résolution de l'ONU pour un corridor humanitaire n'est qu'un premier pas et non un cessez-le-feu. Lire la suite ⮕

Israël : la guerre contre le Hamas entre dans une nouvelle phase à GazaIsraël affirme que la guerre contre le Hamas entre dans une nouvelle phase à Gaza. L'ONU craint une avalanche de souffrances humaines dans ce territoire palestinien où les habitants manquent d'eau, de nourriture, d'électricité et de communications. L'armée israélienne intensifie ses bombardements et mène des incursions sur le territoire. Le Hamas affirme que plus de 7 700 personnes, principalement des civils, ont été tuées dans les bombardements israéliens. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : mort de Shani Louk, festivalière allemande enlevée par le Hamas le 7 octobreDepuis la diffusion d’une vidéo montrant la jeune femme aux mains du Hamas, la famille conservait l’espoir de retrouver leur fille vivante. L’armée israélienne a toutefois confirmé sa mort grâce à des analyses ADN. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas: La stratégie de l'armée israélienne «est de détruire définitivement le Hamas»L'armée israélienne a pour objectif de détruire définitivement le Hamas dans le cadre de la guerre en cours avec Gaza. Les attaques se poursuivent alors que les tensions augmentent dans la région. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : la guerre sera longue et difficile, prévient NetanyahuIsraël intensifie son offensive contre la bande de Gaza malgré les appels à une désescalade. Le Hamas affirme que plus de 8 000 Palestiniens ont été tués dans les bombardements israéliens. Lire la suite ⮕