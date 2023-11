Guerre Israël-Hamas : 8 800 tués et 20 000 blessés à Gaza, l’ONU évoque des crimes de guerre

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres s’est dit « atterré » par les frappes sur ce camp très densément peuplé, où vivent 116 000 réfugiés. Pour le Haut-commissariat aux droits de l’homme de l’ONU, ces bombardements pourraient constituer « des crimes de guerre », « compte tenu du nombre élevé de victimes civiles et de l’ampleur des destructions ».

Le service de presse du gouvernement du Hamas a fait état dans la nuit de nouvelles « frappes israéliennes massives » dans le quartier de Tal al-Hawa, à l’ouest de la ville de Gaza, évoquant un nombre non précisé de victimes.

« Il faut cibler et punir les groupes terroristes.

L’ONG Médecins ans frontières (MSF) a souligné que « plus de 20 000 blessés restent à Gaza, avec un accès limité aux soins de santé ».La France souhaite pouvoir évacuer 170 personnes.

L’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) a indiqué que plus de 70 de ses collaborateurs avaient été tués depuis le 7 octobre, « souvent avec leurs familles ». Mais l’UNRWA « restera avec les Palestiniens à Gaza », a assuré sont directeur, Philippe Lazzarini, qui s’est rendu à Gaza mercredi.

Dans le territoire palestinien, selon les autorités israéliennes, au moins 240 otages sont toujours aux mains du Hamas, classé organisation terroriste par les États-Unis, l'Union européenne et Israël. Mercredi, le Hamas a affirmé que sept otages, « dont trois détenteurs de passeports étrangers », avaient été tués la veille dans le premier bombardement sur le camp de Jabaliya, qui a fait des dizaines de morts.

