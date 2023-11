Guerre Israël-Hamas : 195 Palestiniens tués, Biden souhaite une « pause »… les dernières infos

Plus de 20 000 blessés se trouvent toujours dans la bande de Gaza, a affirmé Médecins Sans Frontières (MSF), malgré « Les personnes qui souhaitent quitter Gaza doivent être autorisées à le faire sans plus attendre et sans préjudice de leur droit de retourner ultérieurement à Gaza »Selon un responsable égyptien, 76 blessés palestiniens et 335 étrangers et binationaux ont pu sortir de Gaza mercredi lors de la première opération d’évacuation depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre.

« C’est très dur de voir des enfants, des bébés mourir tous les jours. Ça me fend le cœur. Donc j’ai décidé de faire don d’une partie de mon 'prize money' pour aider les Palestiniens »« Je ne peux pas être heureuse de cette victoire avec ce qui se passe.

M. Blinken doit se rendre en Israël vendredi, où il aura des entretiens avec le Premier ministre Benyamin Netanyahou pour faire le point sur la guerre et s’assurer d’un « flux continu » d’aide humanitaire dans la bande de Gaza.

« Nous avons tous vu les images déchirantes de Gaza, ces enfants palestiniens qui appellent en pleurant leurs parents disparus, ces parents qui écrivent les noms des enfants sur leurs mains et leurs jambes afin qu’ils puissent être identifiés »En Israël vendredi, M.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LEPOINT: Guerre Hamas-Israël : premières évacuations depuis Gaza, un camp de réfugiés palestiniens bombardéLes frappes israéliennes sur le camp de réfugiés palestiniens de Jabaliya ont laissé des cratères immenses, dans lequels les secours cherchent des corps et des survivants.

La source: LePoint | Lire la suite ⮕

COURRIERINTER: Guerre Israël-Hamas: des blessés palestiniens quittent Gaza, des étrangers doivent suivreDes dizaines de blessés palestiniens ont quitté mercredi la bande de Gaza, soumise aux bombardements incessants de l'armée israélienne, pour être hospitalisés e...

La source: courrierinter | Lire la suite ⮕

LESECHOS: Guerre Israël-Hamas : L'Egypte entrouvre sa frontière aux blessés et étrangers à GazaL'unique poste-frontière entre l'Egypte et Gaza a ouvert ses portes pour l'évacuation de plusieurs centaines de blessés et ressortissants étrangers. Le passage de l'aide humanitaire vers l'enclave palestinienne reste lui limité.

La source: LesEchos | Lire la suite ⮕

COURRIERINTER: Guerre Israël-Hamas: des dizaines de blessés palestiniens et des étrangers évacués de GazaDes dizaines de blessés palestiniens et plusieurs groupes de binationaux et d'étrangers ont pu quitter mercredi la bande de Gaza, soumise aux bombardements ince...

La source: courrierinter | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Guerre Israël-Hamas : 15 soldats israéliens tués depuis mardi à Gaza, annonce TsahalL’armée israélienne a annoncé, mercredi 1er novembre, que 15 de ses soldats avaient été tués depuis la veille dans la bande de Gaza, où elle multiplie les opérations terrestres dans sa guerre face au Hamas.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

LAVOIXDUNORD: Guerre Israël-Hamas : cinq Français autorisés à sortir de la bande de GazaEnviron 400 étrangers et des blessés palestiniens ont pu sortir de Gaza, soumise à un siège de l’armée israélienne.

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕