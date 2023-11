Guerre Hamas-Israël : situation militaire, évacuations dans le camp de réfugiés de Jabalia, réactions diplomatiques, suivez toute l’actualité de ce jeudi 2 novembre

«Ils m’ont assuré qu’ils prenaient soin d’eux, mais ils ne m’ont pas parlé d’une date de libération. Ils attendent le bon moment» , a indiqué mercredi aux journalistes Areepen Uttarasin, interrogé sur la réunion qui a eu lieu le 26 octobre dernier à Téhéran.Une première opération d’évacuation a permis mercredi à 76 blessés palestiniens et 335 étrangers et binationaux, selon un responsable égyptien, de quitter le territoire via le poste-frontière de Rafah, le seul à ne pas être contrôlé par les forces israéliennes.

Sur Twitter, le Haut-commissariat aux droits de l’homme de l’ONU s’est indigné des bombardements par Israël des camps de réfugiés de Jabalia, dans la bande de Gaza : «Compte tenu du nombre élevé de victimes civiles et de l’ampleur des destructions consécutives aux frappes aériennes israéliennes sur le camp de réfugiés de Jabalia, nous craignons sérieusement qu’il s’agisse d’attaques disproportionnées qui pourraient être des crimes de guerre.

«incroyablement déstabilisatrices et contre-productives pour la sécurité à long terme d’Israël, en plus d’être, bien sûr, extrêmement préjudiciables aux Palestiniens vivant en Cisjordanie» . Plus de 125 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie occupée par des tirs de soldats ou de colons israéliens depuis le 7 octobre, selon le ministère palestinien de la Santé.

