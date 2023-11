Guerre Hamas-Israël: Nagib Mikati, Premier ministre du Liban, met en garde contre un embrasement régional

Dans une interview, Nagib Mikati fait état d'une «véritable course contre-la-montre entre un cessez-le-feu à Gaza» et une éventuelle «escalade».

Guerre Israël-Hamas: La stratégie de l'armée israélienne «est de détruire définitivement le Hamas»L'armée israélienne a pour objectif de détruire définitivement le Hamas dans le cadre de la guerre en cours avec Gaza. Les attaques se poursuivent alors que les tensions augmentent dans la région. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : mort de Shani Louk, festivalière allemande enlevée par le Hamas le 7 octobreDepuis la diffusion d’une vidéo montrant la jeune femme aux mains du Hamas, la famille conservait l’espoir de retrouver leur fille vivante. L’armée israélienne a toutefois confirmé sa mort grâce à des analyses ADN. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : la guerre sera longue et difficile, prévient NetanyahuIsraël intensifie son offensive contre la bande de Gaza malgré les appels à une désescalade. Le Hamas affirme que plus de 8 000 Palestiniens ont été tués dans les bombardements israéliens. Lire la suite ⮕

Israël-Hamas : les députés de «La France insoumise sont des serpillières du Hamas», lance Sébastien...Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, député Rassemblement national du Nord, était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews lundi. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : à Tel-Aviv, la colère et l’angoisse des familles d’otagesInquiètes du sort de leurs proches pris dans l’intensification des bombardements à Gaza, les familles des 229 otages ne cachent plus leur colère et demandent des réponses au gouvernement de Benyamin Netanyahou. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : une trentaine de camions d'aide humanitaire sont entrés à Gaza dimancheLa guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 24e jour. L'Etat hébreu, dont les troupes sont entrées dans la bande de Gaza depuis vendredi, intensifie ses frappes. L'aide humanitaire continue d'arriver au compte-goutte. Lire la suite ⮕