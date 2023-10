Guerre Hamas-Israël : le fragile équilibre de la diplomatie du pape, face à un monde « dans la tourmente »

Ce soir, le visage du pape est celui des jours de douleur. Celui qu’il affiche lorsqu’il rencontre, aux quatre coins du monde, des victimes d’exactions, victimes de la terreur et de la guerre. C’est justement de guerre et de paix qu’il s’agit ce vendredi 27 octobre, lors de, organisée dans une basilique Saint-Pierre comble, en présence de plusieurs dizaines de cardinaux et d’évêques du monde entier.

, vers qui il s’était déjà tourné il y a quelques mois pour implorer le retour de la paix en Ukraine. « Tourne ton regard miséricordieux vers la famille humaine qui a perdu le chemin de la paix, qui a préféré Caïn à Abel, et qui, perdant le sens de la fraternité, ne retrouve pas l’atmosphère de la maison », a aussi évoqué« ouvre des fenêtres de lumière dans la nuit des conflits. (…) Inspire des chemins de paix aux dirigeantes des nations.

. Assumant une position délicate, François a aussi lancé plusieurs appels en faveur de la libération immédiate des otages israéliens retenus à Gaza par le Hamas, mais aussi la fin du blocus israélien mené sur cette portion de territoire et pour l’ouverture de couloirs humanitaires permettant aux civils de se mettre à l’abri. headtopics.com

Il s’est aussi entretenu au téléphone avec deux présidents, l’Américain Joe Bien, le 22 octobre, et le Turc Recep Tayyip Erdogan, cinq jours plus tard. S’il a reçu plusieurs organisations de lutte contre l’antisémitisme, comme le musée américain du mémorial de l’holocauste, mercredi 25 octobre, François n’a en revanche pas dialogué avec les familles d’otages israéliens retenus à Gaza.

, avait insisté Mgr Gallagher, avant de condamner avec fermeté les actes antichrétiens commis l’été dernier par certains juifs ultraorthodoxes de Jérusalem.

- Guerre Israël-Hamas : Tsahal continue de préparer l’offensive terrestre contre le Hamas«Nous préparons une incursion terrestre», a déclaré mercredi soir le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu. En attendant cette opération, promise à maintes reprises, l'armée israélienne bombarde sans relâche Gaza. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : «les civils seront relâchés sans aucun doute», déclare le numéro deux du Hamas«Nous n'avons pas d'intérêt à les garder», assure Moussa Abou Marzouk, lors d'un entretien exclusif accordé à Complément d'enquête. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : l’ONU « préoccupée que des crimes de guerre soient commis »Gaza a un besoin urgent d’aide humanitaire « significative et continue », a rappelé Philippe Lazzarini, le directeur de l’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). Lire la suite ⮕

L’ONU préoccupée par les « crimes de guerre » commis dans la guerre Israël-HamasL’ONU s’est dite préoccupée vendredi par le fait que des « crimes de guerre » ont été commis et le soient encore dans le conflit qui oppose Israël au mouvement islamiste du Hamas. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas : vers une guerre des tunnels à GazaLe Hamas a creusé un gigantesque réseau de tunnels sous la bande de Gaza pour contrer une offensive terrestre israélienne. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Hamas: des ouvriers thaïlandais forcés de rester en Israël, colère de BangkokEn Israël, des ouvriers thaïlandais qui souhaitent rentrer chez eux voient leurs salaires retenus par leurs employeurs, une façon de les obliger à rester travailler dans les zones dangereuses. La pratique provoque l’indignation en Thaïlande et le Premier ministre s’est saisi du dossier. Lire la suite ⮕