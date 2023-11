L'armée israélienne, qui mène une riposte implacable à Gaza en riposte aux attaques sanglantes du Hamas le 7 octobre, a affirmé avoir éliminé le chef de l'unité antitanks du Hamas, Muhammad Atzar, dans ses frappes sur le camp palestinien mercredi.

Une première opération d'évacuation a permis mercredi à 76 blessés palestiniens et 335 étrangers et binationaux, selon un responsable égyptien, de quitter le territoire via le poste-frontière de Rafah, le seul à ne pas être contrôlé par les forces israéliennes.

Nupes : et les partenaires de LFI ouvrirent les yeux

