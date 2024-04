Guerre en Ukraine : une usine de drones attaquée par drones à 1 000 km de la frontière

📆 02/04/2024 16:02:00

📰 sudouest ⏱ Reading Time:

12 sec. here

7 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 25%

Publisher: 51%

Actualités Nouvelles

Le ministère de la Santé du Tatarstan a fait état de 13 personnes blessées par l’explosion provoquée par le drone. L’Ukraine, qui mène régulièrement des attaques de drones ou sabotages contre des usines, voies ferrées ou raffineries en territoire russe, vise de plus en plus loin. Une attaque de drone revendiquée par Kiev a visé mardi un site industriel au Tatarstan et fait 13 blessés, ont indiqué les autorités de cette république russe située à plus de 1 000 kilomètres de l’Ukraine. L’Ukraine mène régulièrement des attaques de drones ou sabotages contre des usines, voies ferrées ou raffineries en territoire russe, mais il est rare qu’une frappe touche des infrastructures aussi éloignées de la frontière.

Ukraine, Russie, Drones, Attaque, Tatarstan