Guerre en Ukraine. Livraison de F-16, 300 000 soldats russes tués… le point sur la nuit

« Je m’attends à ce que les missiles Patriot soient livrés sous peu, pour aider l’Ukraine au cours de l’hiver prochain. Et le même calendrier s’applique aux F-16 » « Les premiers seront expédiés au centre de formation en Roumanie dans les deux prochaines semaines afin que nous puissions ce jour-là nous préparer pour la formation continue »Le Danemark, la Norvège et la Belgique ont également annoncé qu’ils fourniraient des avions F-16 à l’Ukraine.

« Ce qui se passe actuellement à Gaza, l’attaque terroriste contre Israël et toutes les conséquences qui en découlent ne nous détourneront pas, ne doivent pas et ne peuvent pas nous distraire de ce qui se passe entre vous et la Russie, du fait que vous combattez l’agression russe »« Nous devons nous assurer que le monde est capable de se concentrer à la fois sur l’Ukraine et, bien sûr, de s’impliquer dans une grande partie de ce qui se passe...

La publication régulière de ces chiffres, qui n’ont pu être vérifiés, fait partie de la stratégie de communication ukrainienne destinée à saper le moral des troupes de Moscou.

Quatre chefs d’inculpation – dont celui de complot en vue d’exportation illégale de composants pour des entreprises liées à l’armée russe – ont été prononcés mardi par le parquet fédéral de Brooklyn à l’encontre de Nikita Arkhipov, Nikolaï Grigorev et Artem Oloviannikov, selon un communiqué.

