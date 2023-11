Guerre en Ukraine : Kiev affirme avoir frappé un système de défense anti-aérien russe en Crimée

Guerre en Ukraine : Kiev affirme avoir frappé un système de défense anti-aérien russe en CriméeLa Crimée est régulièrement ciblée par l’Ukraine, car elle est la base arrière de la flotte russe de la mer Noire.

L’armée ukrainienne a affirmé avoir frappé un système de défense anti-aérien russe en Crimée annexée dans la nuit de dimanche à lundi. « Les forces armées de l’Ukraine ont frappé avec succès un site stratégique du système de défense anti-aérien sur la côte occidentale de la Crimée », a indiqué le centre des communications stratégiques de l’armée sur Telegram.

Les autorités russes n’ont fait aucun commentaire à ce sujet mais la chaîne Telegram Rybar, proche de l’armée russe et suivie par plus de 1,2 million de personnes, a fait état d’une « attaque combinée » de Kiev contre cette péninsule ukrainienne annexée par la Russie en 2014.Ils sont une cinquantaine à former le « bataillon sibérien ». Composés d’opposants russes, ils prennent les armes pour l’Ukraine et contre Poutine. headtopics.com

Selon cette chaîne, les forces ukrainiennes ont lancé deux missiles américains ATACMS (Army Tactical Missile System) sur les environs du village d’Olenivka, situé dans le cap de Tarkhankout (ouest de la Crimée). Les tentatives russes d’abattre les missiles ont échoué mais la frappe n’a pas infligé de dégâts majeurs, a assuré Rybar.

L’Ukraine a multiplié les attaques contre ses territoires occupés par les troupes de Moscou et contre le territoire russe sur fond de lente contre-offensive entamée par Kiev début juin. La Crimée est régulièrement ciblée, car elle est la base arrière de la flotte russe de la mer Noire et une voie d’approvisionnement clé pour les forces russes occupant le sud et l’est de l’Ukraine. headtopics.com

