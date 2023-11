Guerre en Ukraine EN DIRECT : Le Congrès américain se penche sur l’aide à Kiev…

Vladimir Poutine a demandé mercredi au gouvernement et à la Banque centrale de Russie (BCR) de prendre des mesures contre l’inflation, avertissant que la pression exercée sur l’économie russe par les sanctions occidentales allait s’accentuer.

