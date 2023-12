Guerre à Gaza : le ministère de la santé du Hamas annonce un nouveau bilan de 21 110 morts

Le ministère de la Santé du Hamas palestinien a annoncé mercredi 27 décembre que les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza avaient fait 21 110 morts depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Ce bilan comprend 195 personnes tuées lors des 24 dernières heures, a précisé le ministère, qui a également fait état de 55 243 blessés depuis le 7 octobre. Mahmoud Abbas estime que cette guerre est « pire » que la Nakba.

« Le plan de Netanyahou est de se débarrasser des Palestiniens et de l’Autorité palestinienne », a accusé mardi soir son président, Mahmoud Abbas, sur la chaîne de télévision égyptienne ON. « Ce qui se passe sur le sol palestinien ces jours-ci va au-delà d’une catastrophe et d’un génocide », a-t-il ajouté





