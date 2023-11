Grue renversée, arbres déracinés, arcs électriques... Les images des dégâts provoqués par la tempête Ciaran

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald DarmaninÉtoiles de David taguées: un témoin qui a permis l'interpellation d'un couple de Moldaves raconte avoir "vu une femme dessiner des étoiles de David"Un couple de Moldaves suspecté d'avoir tagué des étoiles de David dans le Xe arrondissement de Paris a été arrêté"Ils ont aussi chanté contre la police": l'auteure de la vidéo de chants antisémites dans le métro parisien témoigneTempête Ciarán: aucun TER ne circuleront ce mercredi 1er novembre au soir dans cinq régions France à cause de la vigilance pour vents violents

BFMTV: Tempête Ciaran: une partie d'une grue s'effondre à Brest en raison des vents violentsVIDÉO - La tempête Ciaran a commencé à s'abattre sur l'ouest de la France où trois départements sont toujours placés en vigilance rouge aux vents violents.

CNEWS: Tempête Ciaran : les images impressionnantes des rafales qui touchent le pays (vidéo)La puissante tempête Ciaran touche actuellement une large partie du pays. Plusieurs départements sont déjà en alerte, tandis que le chef d'Etat Emmanuel Macron appelle les Français à «ne prendre aucun risque et à rester chez soi».

BFMTV: Routes, trains, avions: les perturbations dans les transports liées à la tempête CiaránVIDÉO - La tempête Ciarán doit frapper la France à partir de ce mercredi 1er novembre dans la soirée. Face aux vents violents, plusieurs lignes de trains ont été fermées par précaution.

OUESTFRANCE: Tempête Ciaran : les couvreurs s’attendent à crouler sous les appelsLa tempête Ciaran va balayer le Grand Ouest dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 novembre. Des mesures de sécurité ont été prises. Les couvreurs, eux, s’attendent à être très sollicités.

LAVOIXDUNORD: Tempête Ciaran: les TER ne circuleront pas dans les Hauts-de-France ce jeudiLa SNCF a décidé de ne pas faire circuler les TER dans la région Hauts-de-France au plus fort de la tempête pour assurer la sécurité des voyageurs. Les TGV devraient circuler normalement.

LACROIX: Tempête Ciarán : les départements les plus touchés en vigilance orangeAlors que la tempête Ciarán va frapper le quart nord-ouest de la France à partir de la soirée du mercredi 1er novembre, les prévisionnistes alertent mardi 31 octobre sur les départements qui seront les plus touchés par « la très forte tempête automnale ».

