Grosse saisie pour la douane après une course-poursuite avec une voiture dans l'Oise

Encore une belle saisie pour les douaniers de la direction régionale dans l'Oise. Dans la nuit du 23 au 24 octobre 2023, la douane procédait aux contrôles de tous les véhicules dans le sens nord-sud sur la RN2 sur la commune de Vauciennes, près de Crépy-en-Valois.

C'est alors qu'ils tombent sur un véhicule qui refuse de se laisser contrôler et qui commet un refus d'obtempérer.Les douaniers se lancent dans une course-poursuite pour rattraper la Renault Clio fuyarde. Grâce aux herses déployées par les agents, la voiture en fuite a été obligée de s'arrêter après avoir constaté que plusieurs de ses pneus étaient crevés, à Bonneuil-en-Valois.

Sur instruction du Procureur de la République de Senlis, les deux infracteurs ont été remis au service de police judiciaire de Creil. Le 27 octobre dernier, ils ont été condamnés à des peines de 18 mois et de 4 ans de prison ferme avec mandat de dépôt, ainsi qu’une amende douanière de 200 000€. headtopics.com

'Cette saisie illustre l’engagement de la douane en matière de lutte contre le trafic de drogue, ainsi que l’importance de la collaboration inter-services face à ce fléau', indique la direction régionale des douanes d'Amiens.

Balade au cœur du patrimoine historique d'Asnières-sur-Oise | La Gazette du Val d'OiseLa municipalité d'Asnières-sur-Oise (Val-d'Oise) a créé un parcours pédestre de 2h30 à travers le village. Une belle initiative de mise en valeur du patrimoine communal. Lire la suite ⮕

Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes. Lire la suite ⮕

Accident grave sur la RN2 à Nanteuil-le-HaudouinDeux personnes incarcérées dans un accident sur la RN2 à Nanteuil-le-Haudouin. Les victimes ont été transportées à l'hôpital dans un état grave. Lire la suite ⮕

Les Français se passionnent pour les nichoirs et les oiseauxLes Français sont de plus en plus intéressés par les nichoirs et les oiseaux, et font tout pour les attirer. Les nichoirs sont devenus une nouvelle passion, avec de nombreux ateliers de création et inaugurations par des écoles, communes et associations. Chacun est invité à devenir "nichoiriste" et à observer la vie sauvage depuis chez soi. Une belle initiative pour aider la nature. Lire la suite ⮕

Les États-Unis renforcent les restrictions sur les semi-conducteurs chinoisLes États-Unis vont imposer de nouvelles restrictions pour empêcher la Chine de contourner les sanctions sur les semi-conducteurs, indispensables au développement de l'IA. Les fabricants chinois avaient trouvé une astuce en proposant des produits similaires aux puces Nvidia, mais cette faille sera comblée par les mesures américaines. Lire la suite ⮕

Victoires pour les Philadelphia 76ers, les Minnesota Timberwolves et les Detroit PistonsLes Philadelphia 76ers ont battu Toronto, les Minnesota Timberwolves ont dominé Miami et les Detroit Pistons ont vaincu les Chicago Bulls. Lire la suite ⮕