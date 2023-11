Grosse perte de poids et perte de cheveux… Emilie Nef Naf avoue traverser une passe difficile

L'heure était à la confidence pour Emilie Nef Naf. Invitée de l'émission"Chez Jordan" le 30 octobre 2023, l'ancienne candidate de télé-réalité s'est confiée sur son impressionnante perte de poids. Face à l'animateur Jordan de Luxe, elle a raconté combien le poids a été un problème dans sa vie. "J'adore manger (...) Là, j'ai perdu donc ça va.

Avec le stress, la maman de Menzo et Maëlla a aussi perdu des cheveux. "En ce moment je perds énormément mes cheveux, ça m'angoisse. C'est le stress et les émotions." a-t-elle fait savoir. Pour limiter la casse, Emilie Nef Naf compte sur sa marque de compléments alimentaire. "J'y crois à fond, pour moi c'est la meilleure chose et en France on en parle pas assez." a-t-elle confié.

A lire aussi > "Ne vous fiez pas aux apparences" : Emilie Nef Naf met en garde contre les diktat des réseaux sociaux Emilie Nef Naf adepte de la chirurgie esthétique ? A noter que sur C8, Emilie Nef Naf s'est aussi confiée sur la chirurgie esthétique. Questionnée par Jordan de Luxe, celle qui a révélé être en couple avec un joueur du XV de France a précisé ne pas vouloir en abuser. "On doit accepter de vieillir. Toutes les nanas qui font leur injonction sont trop moches à 35 (...) Je ne trouve pas ça joli" a balancé Emilie Nef Naf. headtopics.com

Grosse frayeur pour Joris SegondsLe numéro 10 parisien a été touché dès la troisième minute de jeu à Jean-Dauger lors du match contre l'Aviron Bayonnais, comptant pour la 4e journée de Top 14. Complètement KO, il est resté de longues minutes sur la pelouse avant d'être évacué sur une civière. Lire la suite ⮕

Grosse surprise dans le groupe de l'OLRayan Cherki absent pour le match contre l'OM, l'OL en pleine tempête Lire la suite ⮕

OL : grosse tension autour du parcage lyonnais !La tension est absolument énorme du côté du Vélodrome avec l'arrivée des supporters lyonnais dans le stade... Lire la suite ⮕

La grosse «confiance» de Gérald DarmaninLe ministre de l’Intérieur assure que le texte immigration «se présente pas si mal» et s’offre même le luxe d’une nouvelle provoc à destination d’Elisabeth Borne. Décomplexé. Lire la suite ⮕

Grosse évolution sous le capot pour ces deux vélos électriques taillés pour la ville et le tout cheminDésormais équipés de la dernière génération de moteur Bosch avec le Smart System, les vélos électriques haut de gamme Riese & amp ; Müller Delite4 et Swing sont encore plus attractifs. On fait le point sur leurs améliorations. Lire la suite ⮕

Report du départ de la Transat Jacques Vabre en raison d'une dépressionEn raison d'une grosse dépression attendue en début de semaine sur le golfe de Gascogne, le départ de la Transat Jacques Vabre est reporté à une date ultérieure. Lire la suite ⮕