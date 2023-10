Gros ralentissements ce vendredi soir sur la rocade d’Arras après deux accidents

Lire la suite:

- Springboks : deux maillots, deux mythesAdversaires ce samedi en finale de la Coupe du monde, les rivaux de la Nouvelle-Zélande et de l'Afrique du Sud arborent sans doute les maillots les plus iconiques du rugby. Deux tuniques avec une longue histoire, reconnaissables au premier coup d'oeil. Lire la suite ⮕

Attentat d'Arras: la tombe de Dominique Bernard fleurie par sa familleVIDÉO - Une semaine après les obsèques de Dominique Bernard, le cimetière de Berneville dans le Pas-de-Calais continue d'être fleuri par la famille, et les anonymes venus lui rendre hommage. Lire la suite ⮕

Lorraine : une enseignante menacée par un élève après avoir évoqué l'attentat d'ArrasUn étudiant gabonais de 28 ans a menacé son enseignante à Longwy lorsqu'elle a parlé de l'attentat à Arras. En situation irrégulière, il a été placé en rétention provisoire. Lire la suite ⮕

Attentat à Arras : Un étudiant en situation irrégulière menace une enseignanteL’étudiant inscrit en BTS à Longwy (Meurthe-et-Moselle) a été placé en centre de rétention administrative Lire la suite ⮕

Arras: la secrétaire détourne plus de 36 000 euros de son cabinet d’avocatsL’ancienne secrétaire d’un cabinet d’avocats d’Arras s’est retrouvée devant le tribunal mardi. Elle a détourné plus de 36 000 euros des comptes de ses employeurs en cinq ans, entre 2014 et 2019. Lire la suite ⮕