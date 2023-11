Grigor Dimitrov, l'âge de raison : 'Tout est une question d'équilibre'

J'ai été très résilient tout au long du match, savourait-il d'ailleurs en conférence de presse. Je suis allé le chercher, j'ai toujours voulu créer, faire le jeu. Je pense que le match de la semaine dernièrem'a donné beaucoup d'indications sur les choses que je pouvais et voulais mieux faire.

." Si l'intéressé lui-même le dit, c'est qu'il est bien conscient d'être faillible dans ce domaine. Oui mais voilà, quelque chose a changé ces dernières semaines en lui.Car cette victoire à l'arraché contre Medvedev ne constitue pas un coup d'éclat isolé, genre de performance sans lendemain dont il a été longtemps le spécialiste.

Et à Shanghai, le scénario n'annonçait rien de bon : Dimitrov avait cédé le premier set 7-5 après avoir servi pour virer en tête à… 5-3. Cette série de quatre jeux perdus consécutivement laissait présager un effondrement, ce fut en fait le début d'une révolte.

", a-t-il encore expliqué. Dimitrov semble donc avoir passé un cap dans la gestion de sa frustration. Et pour cause, il lui a fallu un tie-break et quatre balles de match supplémentaires pour avoir la peau du numéro 3 mondial. Le Bulgare ne s'est jamais laissé perturber, pas plus par les occasions manquées que par Medvedev qui a cassé le rythme du match en se mettant le public à dos.

