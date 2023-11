Grigor Dimitrov, après sa victoire contre Medvedev à Bercy : « Je ne suis pas fini »

« Le 4e mondial Holger Rune à Pékin (6-3, 7-5), le 2e Carlos Alcaraz à Shanghai (5-7, 6-2, 6-4) et le 3e Daniil Medvedev, ici à Paris (6-3, 6-7, 7-6). En un mois vous venez de battre trois membres du top 5. C'est ça, le « grand final » de votre carrière que vous évoquiez plus tôt dans l'année ?

Chaque joueur vit des années dorées. Pas seulement par rapport à ses résultats, mais aussi par rapport à comment il se sent sur le circuit. Ce grand final, ce sont ces années dorées. Durant ma carrière, il y a eu beaucoup de hauts et de bas, de bonnes et de mauvaises années. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que je peux encore progresser. C'est quelque chose qui m'excite beaucoup et me rend heureux.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

INVESTINGFRANCE: Grigor Dimitrov surprend Daniil MedvedevGrigor Dimitrov surprend Daniil Medvedev

La source: InvestingFrance | Lire la suite ⮕

EUROSPORT_FR: Grigor Dimitrov, l'âge de raison : 'Tout est une question d'équilibre'A 32 ans, Grigor Dimitrov termine cette saison 2023 en trombe, à l'image de sa superbe victoire sur Daniil Medvedev mercredi au 2e tour du Rolex Paris Masters.

La source: Eurosport_FR | Lire la suite ⮕

EUROSPORT_FR: Grigor Dimitrov en direct : ATP Paris Tennis en live streamATP1000 | Pariisi |

La source: Eurosport_FR | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Masters Paris-Bercy. Grigor Dimitrov élimine Daniil Medvedev, tête de série n°3Après Carlos Alcaraz (tête de série numéro 2) hier, c’est Daniil Medvedev qui a été éliminé dès le deuxième tour, ce mercredi 1er novembre. Le Russe, tête de série numéro 3, s’est fait surprendre par un excellent Grigor Dimitrov, 6-3, 6-7 [4], 7-6 [2].

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

LEQUIPE: undefined - undefinedGrigor Dimitrov affrontera Alexander Bublik (33e mondial), vainqueur de Nicolas Jarry, au prochain tour.

La source: lequipe | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Masters 1000 de Paris. « Fermez vos bouches » : Medvedev s’en prend au public de BercyBattu par Grigor Dimitrov dès son entrée en lice, Daniil Medvedev a adressé des doigts d’honneur au public de Bercy, après avoir été hué pendant une partie du match

La source: sudouest | Lire la suite ⮕