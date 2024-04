Grève des guichetiers de La Poste

Rêve dans les bureaux de poste. Ce mardi 2 avril, plusieurs syndicats ont appelé les guichetiers de La Poste à la grève pour protester contre leurs conditions de travail. L'intersyndicale, réunissant SUD-PTT, CGT, FO et la CFTC, s'oppose notamment à la volonté du groupe d'accroître la mobilité des chargés de clientèle.

Ces derniers, plus communément appelés « guichetiers », sont appelés à travailler sur des territoires de plus en plus élargis, à des dizaines de kilomètres autour de leur lieu de poste actuel. « On demande aux guichetiers de travailler toujours plus, sur des périmètres toujours plus grands », déplore Jérôme Pottier, secrétaire général de la CGT FAPT de l'Oise. « On leur demande maintenant d'aller même remplacer sur des secteurs qui ne sont pas les leurs. On leur demande une flexibilité très accrue sans le moindre supplément de salaire, sans la moindre reconnaissance », poursuit-il

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



LePoint / 🏆 8. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Anglet : un piquet de grève dressé devant le lycée Cantau contre une suppression de posteCe mardi 19 mars, à Anglet, une trentaine d’enseignants ont tenu un piquet de grève devant l’entrée du lycée Cantau pour protester contre une suppression de poste qui touche une professeure en situation de handicap

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Service public : une grève annoncée à Orléans pour les agents de La PosteLes organisations syndicales Sud et Solidaires appellent à un rassemblement le mardi 2 avril 2024 sur la place de Gaulle, à Orléans (Loiret).

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Charente-Maritime : une grève perturbera l’accès aux bureaux de poste mardi 2 avrilLe conflit porte notamment sur les conditions de travail

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Pourquoi des guichetiers de La Poste font grève ce mardiLe personnel des bureaux de poste est appelé à débrayer ce 2 avril pour protester contre les conditions de travail. Un syndicat appelle même à la grève générale.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Grève dans le maritime : plusieurs traversées Corse-Marseille annulées les 11 et 12 marsCe lundi et ce mardi, Corsica Linea a annulé toutes ses rotations entre la Corse et le continent. De son côté, La Méridionale indique que ses traversées 'seront très fortement perturbées'. Cela fait suite au préavis de grève...

La source: France3Provence - 🏆 59. / 53 Lire la suite »

Emma dévoile plusieurs offres chocs et vous fait économiser plusieurs dizaines ou centaines d’eurosC’est la Journée internationale du sommeil, et Emma ne fait pas les choses à moitié quand son cœur de métier se retrouve à l’honneur ! Spécialisée dans la literie, la marque vous dévoile de super prix sur de nombreux produits.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »