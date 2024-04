Grève des enseignants contre la réforme du 'choc des savoirs'

C'est toujours et avant tout le mot d'ordre : +Nous ne trierons pas les élèves+', a déclaré à l'AFP Sophie Vénétitay, secrétaire générale du syndicat Snes-FSU, majoritaire dans les collèges et lycées. 'On commence à entendre ici et là des stratégies qui se mettent en place pour agir contre ce tri social, avec, par exemple, le fait de pas faire remonter les notes'.

Selon le ministère de l'Education nationale, 7,10% des enseignants étaient en grève mardi, tous niveaux confondus, et 14,94% dans les collèges. Selon le Snes-FSU, le taux de grévistes était de 36% au collège. Cause de la grogne: la réforme du 'choc des savoirs' lancée en décembre par Gabriel Attal, lorsqu'il était ministre de l'Education, pour rehausser le niveau des élèves, mais dont l'une des mesures-phares, l'instauration de 'groupes de niveau' en 6e et 5e dès la rentrée, est vilipendée par une partie du monde éducati

