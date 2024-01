Grève des cheminots et blocages routiers en Allemagne

Une grève de trois jours des cheminots paralyse le trafic ferroviaire mercredi en Allemagne, où les agriculteurs en colère poursuivent leurs blocages d'axes routiers, illustration d'un climat social dégradé dans la première économie d'Europe. Ces mobilisations donnent le ton d'une année qui s'annonce difficile pour le chancelier Olaf Scholz, à la tête d'une coalition divisée, qui se débat avec une économie affaiblie et une popularité au plus bas.

Les conducteurs de trains seront en grève jusqu'à vendredi soir au sujet de leurs salaires et du temps de travail à l'appel du syndicat GDL, après l'échec des négociations avec l'opérateur public Deutsche Bahn (DB). La DB a prévu des perturbations 'massives', recommandant aux voyageurs d''éviter tout déplacement inutile' pendant la grève, la plus longue initiée jusqu'ici par le GDL, qui représente environ 10.000 salariés. Sur les quais déserts de la gare centrale de Berlin, par des températures glaciales, seuls quelques voyageurs erraien





