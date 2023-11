Gregg Popovich : « Victor Wembanyama sait qu'il doit ignorer la hype qui l'entoure »

En marge du début de saison réussi de San Antonio, qui présente un bilan équilibré après quatre rencontres (2-2), l'entraîneur des Spurs Gregg Popovich s'est livré pendant 30 minutes, mercredi soir, à une séance de questions-réponses avec les médias internationaux. Les Spurs affrontent à nouveau les Suns dans la nuit de jeudi à vendredi avant une confrontation ce dimanche à un horaire compatible avec le marché européen (21h30), lors des « NBA Sundays » diffusés par beIN Sport.

LEQUIPE: Gregg Popovich (entraîneur des Spurs) : « Victor Wembanyama apprend vite »Discret en début de match, Victor Wembanyama a haussé le ton dans le dernier quart-temps face aux Suns pour offrir la victoire aux Spurs ce mardi (115-114). De quoi ravir son entraîneur Gregg Popovich, qui espère maintenant voir le Français performer dès l'entame de match.

LE_FIGARO: Popovich sur Wembanyama : «Il a tout pour devenir une superstar»Coach le plus victorieux de l’histoire de la NBA et à la tête des Spurs depuis la saison 1996-97, Gregg Popovich s'est exprimé devant un panel de journalistes internationaux ce mercredi, au lendemain de la victoire à Phoenix (115-114).

RMCSPORT: NBA : 'Wembanyama a tout ce qu'il faut pour devenir une superstar' espère PopovichVIDEO - Le coach historique des Spurs Gregg Popovich a livré ce mercredi sa vision sur Victor Wembanyama après les quatre premiers matchs du phénomène français en NBA.

RMCSPORT: NBA: pour Popovich, Wembanyama 'a tout pour devenir une superstar'Victor Wembanyama 'a tout pour devenir une superstar'. Ce sont les mots de Gregg Popovich, l'entraîneur des Spurs de San Antonio, qui a évoqué les grands débuts en NBA de l'ancien joueur des Mets 92, premier choix de la draft la saison dernière.

RMCSPORT: Victoire des Spurs de San Antonio à l'extérieur grâce à Victor WembanyamaLes Spurs de San Antonio ont remporté une victoire serrée (115-114) contre les Suns grâce à une performance décisive de Victor Wembanyama. Malgré un retard de 20 points, les Spurs ont réussi à renverser la situation grâce aux 18 points marqués par le joueur français. Wembanyama a également réalisé huit rebonds et quatre contres.

LEQUIPE: Les Spurs et Victor Wembanyama s'imposent sur le fil à PhoenixMalmenés pendant la majeure partie de la rencontre, les Spurs ont réussi à s'imposer au bout du suspense sur le parquet de Phoenix mardi (115-114), dans un match où Victor Wembanyama a été d'abord discret avant de sonner la révolte dans le dernier quart-temps (18 points, 8 rebonds, 4 contres).

