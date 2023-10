Greenpeace, le « caillou dans la chaussure du nucléaire », reste vigilant à l’EPR de Flamanville

Il est 4 h 15, vendredi 27 octobre 2023, quand une voiture se gare sur le parking désert du chantier de(Manche). À son bord, Yannick et Nathalie Rousselet s’abritent de la pluie et des rafales de vent qui balaient les falaises du Cotentin. Une voiture de gendarmerie s’arrête à côté et les salue.

Les deux personnages sont connus comme le loup blanc dans la région.Justement, moins d’une heure plus tard, une lueur surgit de derrière les grilles du site d’EDF. Les militants descendent de leur véhicule, appareil photo en main, veste rouge floquée « Greenpeace » sur le dos. Entre deux voitures des...