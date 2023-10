Greenpeace dénonce les actions de TotalEnergies ce samedi à Angers

pour dénoncer le sponsoring toxique de TotalEnergies et les activités climaticides de la multinationale Les militantes et militants de Greenpeace Angers la major pétrolière et gazière tente de verdir son image en s’associant à de grands évènements sportifs et populaires alors que dans les faits, elle continue sciemment à développer de nouveaux projets d’exploitation d’énergies fossiles partout dans le monde qui dresse la liste de projets...

Une plainte est portée par la direction départementale des territoires et de la mer. La raison ? Le lancement de travaux de terrassement sur une zone classée naturelle de Portsall, à Ploudalmézeau.À Art’ébèn, dans son atelier de La Vraie-Croix (Morbihan), Hervé Corlobé s’est spécialisé dans la rénovation, pour éviter de jeter ces vieux meubles costauds mais démodés et souvent trop sombres.

France Actualités

Lire la suite:

OuestFrance »

TotalEnergies a enregistré 6,7 milliards de dollars de bénéfices au troisième trimestreL’excédent brut d'exploitation ajusté (Ebitda) est toutefois nettement en repli de 32.5% sur un an, à 13,1 milliards de dollars. Lire la suite ⮕

TotalÉnergies, partenaire du rugby de demainEn parallèle de la Coupe du monde, France 2023 a organisé, grâce au soutien de TotalÉnergies, un tournoi national des quartiers pour faire découvrir le rugby à plus de 6 000 enfants. La finale a lieu vendredi. Lire la suite ⮕

TotalEnergies: Retour aux actionnaires confirmé malgré un T3 en baisseTotalEnergies: Retour aux actionnaires confirmé malgré un T3 en baisse Lire la suite ⮕

TotalEnergies enregistre 6,4 milliards d’euros de bénéfices au troisième trimestreCe bénéfice est en hausse de 1,5 % par rapport au même trimestre de l’année 2022 Lire la suite ⮕

Au Havre, TotalEnergies met en service son terminal méthanier flottantTotalEnergies a annoncé, jeudi 26 octobre 2023, la mise en service de son terminal flottant d’importation de gaz naturel liquéfié (GNL), un méthanier ancré dans le port du Havre (Seine-Maritime) dont l’installation, destinée à sécuriser l’approvisionnement du pays, était contestée par des organisations écologistes. Lire la suite ⮕

TotalEnergies maintient de confortables bénéfices de 6,4 mds d’euros au troisième trimestreLa major française TotalEnergies a enregistré un nouveau bénéfice confortable de 6,7 milliards de dollars (6,4 mds d’euros) au 3e trimestre, dans un contexte global de recul des prix des hydrocarbures après une année record en 2022 pour le secteur pétrolier. Lire la suite ⮕