Grandes énigmes de l’Histoire: Jacques de Molay, la chute du dernier Templier

Son étonnante trajectoire commence à une date inconnue, entre 1244 et 1249. Il naît à Molay (actuelle Haute- Saône), dans une famille de la noblesse. Enfant, il entend probablement parler de la septième croisade (1248-1254), emmenée par Louis IX, futur Saint Louis. Seule certitude sur sa jeunesse, il devient Templier en 1265 et la cérémonie dite de"réception" a lieu à Beaune.

. Avec la perte du dernier bastion chrétien en Terre sainte, les Templiers doivent se replier à Chypre et réévaluer leur raison d'être. L'ordre du Temple est alors une imposante armée internationale de près de 15 000 hommes, dont 2 000 Français, entièrement dévouée au pape. Propriétaire de centaines de"commanderies" enrichies par leurs productions agricoles, le Temple dispose d'importants revenus.

Il a alors la quarantaine et sa première mission consiste à rentrer en Europe pour obtenir l'argent et le soutien du pape comme celui des rois. Après une tournée de trois ans, il retourne guerroyer en Arménie, en Égypte et en Syrie.

. Dans les deux cas, absolument rien ne l'arrête. Il dévalue la monnaie et emprunte aux banquiers lombards, qu'il n'hésitera pas à expulser pour se soustraire au remboursement de sa dette. Il augmente aussi les impôts et défie la papauté en les étendant aux biens du clergé. En juin 1306, il s'en prend aux 100 000 Juifs de France qu'il jette hors du royaume après avoir confisqué leurs biens.

