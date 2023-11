Grande distribution : une enquête dévoile la liste des marques distributeurs les moins chères

Soucieux de préserver leur pouvoir d'achat fortement affecté par l'inflation persistante, les Français se tournent de plus en plus vers les marques distributeurs. À cet égard, une nouvelle enquête révèle que parmi les grandes enseignes de la distribution, c'est E.Leclerc qui propose la marque de distributeur la moins chère.

Leclerc est l'enseigne proposant les marques distributeurs les moins chères. Avec un indice de prix moyen de 100, E.Leclerc se positionne à 91,7, devançant de près Intermarché qui obtient un score de 92,1 pour les hypermarchés et 93,3 pour les supermarchés. Hyper U et Super U obtiennent respectivement des indices de 96,5 et 98,3. Les hypermarchés Carrefour, quant à eux, ont un indice de 99,7.

