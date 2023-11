Grande distribution : les produits à petits prix ne sont pas épargnés par la 'shrinkflation'

Selon le magazine, alors qu'entre janvier et août 2023, les grandes marques nationales ont vu leurs ventes (en volume) baisser de 4%, les MDD ont augmenté de 1%. Et au milieu de cela, ce sont surtout les MDD premier prix qui ont progressé : leurs ventes ont augmenté de 19,7%.Des produits aussi bons que ceux plus hauts de gamme

Des scores qui font fi du fait que les prix de ces produits ont eux aussi augmenté ces derniers mois, et même plus que celui des produits plus hauts de gamme : en août 2023, la hausse des prix de ces produits sur un an est de +16,2%, contre 11% pour les marques nationales."

Pour les produits peu transformés, on s'est demandés si quand ils sont moins chers, ils peuvent rivaliser avec les grandes marques.

Cette inflation masquée est toutefois marginale, quelques dizaines de références sur plusieurs dizaines de milliersAutre trucage sur ces produits : des ingrédients de remplacement. Le journal explique notamment avoir repéré une sauce tomate Panzani où les tomates fraiches avaient été troquées contre de la purée de tomates."

Les marques savent que leur public sur les gammes premier prix n'a pas d'autre choix qu'acheter ces produits-là pour des raisons économiques.

