Grande-Bretagne : L’ex-Premier ministre Boris Johnson rejoint la chaîne GB News

L’ancien chef du gouvernement britannique Boris Johnson va rejoindre l’année prochaine la chaîne conservatrice GB News, où il jouera un « rôle clé » dans la couverture des élections britannique et américaine.

Après sa démission de son poste de député en juin après qu’une enquête a conclu qu’il avait menti au Parlement dans ses explications sur le « partygate », Boris Johnson avait repris la plume en tant qu’éditorialiste au très conservateur Daily Mail, en plus de ses lucratives activités de conférencier.

France Actualités

