La première ressource de GPG Granit, c'est son capital humain. Leader français de la conception des monuments funéraires ou pierre tombale en granit, GPG Granit se distingue par son aspect avant-gardiste aussi bien sur l'avancée technologique à travers la digitalisation du cadre de travail que sur la gestion de son capital humain.

Une qualité de vie au travail Dans cette optique, GPG Granit offre à ses collaborateurs une qualité de vie au travail à travers plusieurs actions : locaux neufs et modernes, matériel performant, instauration de deux jours de télétravail par semaine en équipant ses employés d'ordinateurs et d'écrans. "Nous disposons également d'une salle de sport avec un coach qui intervient 5 fois par semaine et qui adapte les séances en fonction du niveau de chacun. L'objectif, c'est de préserver la forme et la santé de chacun. On constate que de plus en plus de personnes souffrent de maux de dos, de lumbag

:

LOBS: Espagne: leader surprise, Gérone rêve désormais d'EuropeLe milieu de terrain vénézuelien de Gérone Yangel Herrera célèbre un but inscrit contre le Celta Vigo, en championnat d'Espagne, le 27 octobre 2023 au stade Montilivi

La source: lobs | Lire la suite »

LE_FİGARO: Ligue 1 : au bout de l'ennui, Montpellier accroche le leader niçoisLe MHSC et le Gym se quittent sans but ni vainqueur ce vendredi, à la Mosson, en ouverture de la 12e journée de L1.

La source: Le_Figaro | Lire la suite »

ACTUFR: Le choc de la journée : Colomiers fait tomber le leader vannetaisRUGBY. Biarritz et Brive se sont inclinés à domicile contre Dax et le SAXV, Grenoble a largement battu le VRDR... Tout ce qu'il faut savoir sur la dixième journée de Pro D2.

La source: actufr | Lire la suite »

NEWSACTUAL1: Audiences TV du vendredi 10 novembre 2023 : « Astrid et Raphaëlle » puissant leader devant les « NJR MusicFrance 2 domine les audiences de la soirée du vendredi 10 novembre 2023 avec le lancement de la saison 4 de la série française « Astrid et Raphaëlle ». Les deux épisodes inédits de la soirée ont passionné 5,05 millions de sérivores, ce qui représente 27 % du public.

La source: NewsActual1 | Lire la suite »

LADEPECHE31: TFC : 'Monté en puissance', leader naturel', Aron Dönnum, recrue tombée à pic pour ToulouseButeur pour la première fois avec le TFC jeudi en Ligue Europa face à Liverpool, Aron Dönnum, arrivé dans les derniers instants du mercato estival, fait partie des bonnes pioches côté toulousain.

La source: ladepeche31 | Lire la suite »

LACROİX: Espagne: le Real Madrid et ses Brésiliens retrouvent le sourire, Gérone toujours leaderSans sa star anglaise Jude Bellingham mais avec un duo brésilien Vinicus-Rodrygo retrouvé, le Real Madrid a renoué avec le succès en Liga en corrigeant Valence (5-1) samedi, lors de la 13e journée de Liga.

La source: LaCroix | Lire la suite »