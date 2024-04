Goran Ivanisevic ne sera plus l'entraîneur de Novak Djokovic

Après cinq ans de bons et loyaux service Goran Ivanisevic n’entraînera plus le numéro 1 mondial Novak Djokovic . Ce dernier qui se prépare actuellement pour le Master 1 000 de Monte Carlo a décidé de se séparer de son entraîneur croate. Goran Ivanisevic s’est donc exprimé sur les raisons de la fin de cette collaboration dans une interview avec le média serbe Sport Klub.

Lien interne vers l’article n°11853038 Une histoire de lassitude L’entraîneur est très clair : " Nous avons atteint un certain niveau de saturation : je me suis lassé de lui et il s’est lassé de moi. Je n’avais plus l’impression que je pouvais l’aider. Mais en faisant le bilan, nous avons accompli de grandes choses pour nous-mêmes et le tennis". "Il n’y a pas de vraies raisons. L’une des raisons, c’est plutôt un sentiment de saturation, de fatigue, ces cinq années ont vraiment été difficiles et intenses" a-t-il ajout

Goran Ivanisevic Novak Djokovic Entraîneur Tennis Séparation

