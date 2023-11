Google teste une barre latérale pour son outil d'IA Duet AI

Alors que Microsoft vient de commencer à déployer son assistant dopé à l'intelligence artificielle (IA), Microsoft 365 Copilot dans la suite Office, Google réfléchit à introduire une barre latérale pour Duet AI dans. Si pour l'heure, Microsoft est en tête, Google ne s'avoue pas vaincue et poursuit le lancement d'outils d'IA dans ses produits. Duet AI, un outil pensé pour améliorer les logiciels de productivité comme, est actuellement testé par une poignée d'utilisateurs

. Afin de l'optimiser, la firme de Mountain View teste désormais une barre latérale permettant d'utiliser plus simplement l'outil dans ses différentes applications.Présentée à l'événement Google I/O plus tôt cette année, Duet AI propose des fonctionnalités comme Help Me Write, Help Me Visualize ou Help Me Organize. Celles-ci facilitent la rédaction de textes, l’intégration et la génération d’images ainsi que le tri de données et de documents. La société teste également les Building Blocks dans Docs, qui rendent les documents personnalisables et réutilisables, sans créer plusieurs copies du même fichier. La firme de Mountain View a récemment commencé à envoyer des notifications à ses premiers testeurs en annonçant le lancement d'une barre latérale pour son IA. Cette nouvelle option devrait apporter de nouvelles fonctionnalités à Duet AI, Google la décrivant comme «

:

CLUBİC: Avec Duet AI, Google veut concurrencer Microsoft CopilotAlors que Microsoft vient de commencer à déployer son assistant dopé à l'intelligence artificielle (IA), Microsoft 365 Copilot dans la suite Office, Google réfléchit à introduire une barre latérale pour Duet AI dans Workspace.

La source: Clubic | Lire la suite »

LEPARİSİEN_75: AliExpress fait trembler la concurrence avec cette offre folle sur cette tablette LenovoSimplifiez-vous la vie en vous offrant la tablette Lenovo Xiaoxin Pad proposée à moins de 135 euros chez AliExpress. Propulsée par un processeur Snapdragon 680 Octa-core, elle offre des performances impressionnantes qui séduisent particuliers et professionnels.

La source: LeParisien_75 | Lire la suite »

LEPARİSİEN_75: ManoMano pense aux bricoleurs du dimanche avec cette réduction de 46% sur cette scie plongeante MakitaProfitez d’une belle réduction de 46% sur le prix de la scie plongeante Makita SP6000J. Cet outil accompagné d’un coffret MakPac et d’accessoires assure une découpe précise pour tous vos travaux.

La source: LeParisien_75 | Lire la suite »

LEPARİSİEN_75: Profitez de cette imprimante 3D au tarif remisé grâce à cette offre signée AliExpressUn kit complet d’impression 3D est à découvrir en ce moment à un prix avantageux sur AliExpress. Grâce à cette offre, c’est une économie de -21 % qu’il vous est permis de réaliser par rapport au prix habituel de cette imprimante 3D Anycubic vendue moins de 228 euros.

La source: LeParisien_75 | Lire la suite »

LEPARİSİEN_75: Cette montre connectée polyvalente devient encore plus populaire grâce à cette remise de 46 %Si vous cherchez une montre connectée qui allie élégance et fonctions avancées pour le sport, voici la Polar Vantage M2. Chez I-Run, vous pouvez en ce moment retrouver ce modèle avec une remise de 46 %.

La source: LeParisien_75 | Lire la suite »

FRANDROİD: 224 €, c’est le nouveau prix de cette barre de son JBL compatible Dolby AtmosCompatible Dolby Atmos, la barre de son JBL Bar 300 promet une bonne immersion et un son surround 3D. Si on la recommande davantage aujourd'hui, c'est aussi en raison de son prix plus attractif : Boulanger la propose à 224 euros, alors qu'elle est affichée à 328 euros sur le site de la marque.

La source: Frandroid | Lire la suite »