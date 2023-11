Google promet la correction d’un bug qui efface les données sur certains smartphones Pixel

, la toute nouvelle version de l’OS mobile au petit robot vert, efface toutes les données sur certains téléphones Pixel, notamment

Le déploiement d’une nouvelle mise à jour majeure d’un système d’exploitation n’est jamais une partie de plaisir. Google l’a encore appris avec la sortie d’Android 14. Même si la dernière version de l’OS(et possiblement d’autres téléphones made in Google). Très sérieux, ces problèmes peuvent aller jusqu’à effacer purement et simplement les données d’un téléphone en parfait état de marche.

Dans un message posté sur les forums de Google le 30 octobre 2023, l’entreprise explique avoir pris connaissance d’un problème qui peut, selon l’appareil «éviter que ce problème ne soit déclenché sur d’autres appareilsSi le bug est moins sévère et qu’il vous empêche simplement d’accéder au stockage multimédia, une mise à jour prochaine... headtopics.com

réparera le problème et rétablira l’accès aux fichiers multimédias sans qu’il soit nécessaire de réinitialiser le système.». Il va donc falloir s’armer de patience (et potentiellement d’un second téléphone) en attendant que Google déploie un correctif à grande échelle.

Pour celles et ceux qui ont déjà perdu des données par contre, pas de chance. Google conseille juste «», mais ne donne aucun conseil pour récupérer des fichiers potentiellement effacés. Un rappel douloureux du fait que, mettre à jour son système dès les premiers jours de disponibilité est souvent synonyme de bugs et problèmes en tout genre. headtopics.com

