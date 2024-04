Google étend son réseau de localisation pour contrer les trackers intrusifs

Quelques jours après l'annonce de poursuites aux Etats-Unis contre Apple en raison de ses Airtag parfois utilisés pour harceler ou pister des victimes d'agressions, Google annonce la disponibilité d'une mise à jour qui va étendre sensiblement le réseau "Localiser mon appareil", l'équivalent chez Apple de "Localiser".

Traquer les trackers intrusifs Jusqu'à présent, la version Android permettait de trouver facilement son smartphone ou sa tablette sur le système d'exploitation mobile de Google, par exemple en les faisant sonner ou en retrouvant le lieu où ils se trouvaient, mais avec cette mise à jour, attendue dans trois jours, les possibilités sont étendues. Concrètement, il sera possible de localiser les accessoires compatibles "Fast pair" comme les casques ou les tracker

