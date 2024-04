Google et Samsung annoncent un casque de réalité mixte en collaboration avec Qualcomm

Supposé visuel du Samsung Galaxy XR Google ne compte pas laisser Apple dominer le marché de la réalité mixte avec son Vision Pro. Lors de la conférence annuelle des développeurs Google I/O, qui débutera le 14 mai, le groupe américain devrait annoncer un casque de réalité mixte créé en collaboration avec Samsung et Qualcomm .

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous...

Google Samsung Casque De Réalité Mixte Qualcomm Conférence Des Développeurs Google I/O Smartphones

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Frandroid / 🏆 4. in FR

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Samsung propose une offre folle pour la sortie du Samsung Galaxy A35La technologie la plus avancée du moment devient encore plus accessible, avec cette promotion exclusive sur le dernier smartphone de Samsung.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Samsung dégaine une double promotion sur son dernier Samsung Galaxy S24 ultra ce dimancheOffrez-vous le Galaxy S24 Ultra, dernier né de Samsung, avec ce bonus de reprise jusqu’à 150 euros. Le smartphone haut de gamme s’accompagne d’une tablette Galaxy Tab A9+ offerte avec le code GALAXYTAB.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

Samsung fait très fort avec cette offre proposée sur la Samsung Galaxy Watch5 ProSi vous avez besoin d’une montre connectée efficace pour tout savoir de votre état de forme ou de votre santé, alors, le moment est venu de vous rendre sur le site Samsung pour obtenir la Galaxy Watch5 Pro à prix mini.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Samsung : l’enseigne propose une double promotion sur son smartphone Samsung Galaxy A55Le Samsung Galaxy A55 5G est à prix cassé avec des écouteurs connectés Galaxy Buds FE offerts. Découvrez ce smartphone de qualité supérieure et partenaire officiel des Jeux olympiques de Paris 2024.

La source: LeParisien_75 - 🏆 73. / 51 Lire la suite »

Les français préfèrent la Freebox, les anciens Samsung Galaxy avec l’IA, Gemini dans Google MessagesVous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 21 mars : quelle est la box préférée des français, les anciens smartphones Samsung Galaxy auront le droit à l'IA et Google Gemini dans Google Messages. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Google Messages semble avoir quelques soucis avec les smartphones SamsungSamsung et Google semblent avoir du mal à se parler. Des nombreux bugs touchent l’application Google Messages, particulièrement quand il s’agit de joindre un ou une destinataire équipé d’un smartphone Samsung.

La source: Clubic - 🏆 10. / 83 Lire la suite »