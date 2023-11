Google accusé de pratiques anticoncurrentielles par le département de la Justice américain

Le département de la Justice américain accuse Google de pratiques anticoncurrentielles pour garder un monopole sur le secteur des moteurs de recherche. Au procès de Google, une information censée rester confidentielle a été révélée par Kevin Murphy, le principal expert économique de la firme de Mountain View.

La divulgation de ce secret industriel risque de la mettre dans un très grand embarras… Le département de la Justice américain allègue que Google a dépensé des milliards de dollars auprès de fabricants de smartphones et de navigateurs pour que Google Search soit le moteur de recherche par défaut sur leurs services ou appareils respectifs. Très vite, l'affaire s'est concentrée sur un accord spécifique entre Google et Apple, en place depuis 2002 et qui, selon les autorités et la concurrence, empêche toute compétition avec le géant de la recherche

