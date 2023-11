Gobert victorieux face à Jokic, Fournier toujours bloqué

Bilal Coulibaly shows both his ability to disrupt on defense and his feel for the game on offense with a well-timed lob to Eugene Omoruyi.A domicile, Oklahoma City a laissé échapper la victoire face aux Pelicans de La Nouvelle Orléans (106-110).

Champions NBA en titre, les Denver Nuggets n'avaient pas perdu depuis le début de saison. Mais après quatre victoires de suite, ils sont tombés chez les Minnesota Timberwolves dece mercredi (110-89). Si le pivot français a fait preuve de maladresse (4 points à 0/7 aux tirs et 4/4 aux lancers francs), il a protégé le panier...Vous accédez à un contenu premium, dont la lecture sans publicité est réservée à nos abonnés.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LEQUIPE: La nuit des Bleus en NBA : Rudy Gobert et Minnesota tombent Denver, les autres Français battusRudy Gobert et Minnesota ont infligé à Denver, champion en titre, sa première défaite de la saison (110-89) au terme d'une belle performance défensive à laquelle le pivot des Bleus a largement contribué. Killian Hayes (Detroit), Bilal Coulibaly (Washington) et les autres Français sur les parquets ont été battus.

La source: lequipe | Lire la suite ⮕

LAVOIXDUNORD: Maxime Fournier, l’homme qui veillait sur 8000 tombes à BerckAvec son collègue Stéphane Pecourt, Maxime Fournier est l’un des deux gardiens de l’unique cimetière de la ville. Un vivant au milieu des morts avec un objectif, «le sens du service public».

La source: lavoixdunord | Lire la suite ⮕

20MINUTES: NBA : James Harden tradé par les Sixers aux Clippers, Nicolas Batum fait le chemin inverseLa star des Sixers James Harden a été échangée aux Clippers contre plusieurs joueurs, dont le français Nicolas Batum

La source: 20Minutes | Lire la suite ⮕

CNEWS: NBA : James Harden va rejoindre les Los Angeles Clippers, Nicolas Batum à PhiladelphieAlors qu’il était en conflit avec les Sixers depuis plusieurs mois, James Harden a été transféré ce mardi 31 octobre aux Clippers. Un échange effectué avec le Français Nicolas Batum, Marcus Morris, Robert Covington, KJ Martin et plusieurs tours de draft.

La source: CNEWS | Lire la suite ⮕

LEQUIPE: James Harden et ses équipes en NBA : des fins d'histoires souvent avec éclats de voixDeux mois après avoir juré qu'il ne jouerait plus pour Philadelphie, James Harden a été échangé aux Los Angeles Clippers lundi soir. En Californie, le meneur connaîtra sa cinquième franchise. Pour les quatre précédentes, les séparations ont souvent été déchirantes.

La source: lequipe | Lire la suite ⮕

CNEWS: Kim Kardashian : sa collaboration improbable avec la NBALa star de téléréalité Kim Kardashian a annoncé un partanariat entre sa marque de vêtements, SKIMS, et les ligues NBA et WNBA.

La source: CNEWS | Lire la suite ⮕