Glyphosate : ses conséquences sur la santé et les écosystèmes

Ses conséquences sur la santé et les écosystèmes, ce qu’en dit la science, le lobbying industriel : toutes nos informations sur le glyphosate, l’herbicide le plus vendu au monde. Et sur les pistes pour s’en passer.Mercredi 15 novembre, 19 heures : du chlordécone au glyphosate, la parole aux victimes de pesticides À la veille de la décision européenne sur le glyphosate, Mediapart fait parler les victimes. Neuf personnes touchées par des maladies liées aux pesticides témoignent.

Une émission en accès libre.Novembre 2017 : le président de la République promet l’interdiction du glyphosate « au plus tard dans trois ans ». Six ans plus tard, Paris soutient la ré-homologation de l’herbicide en Europe, tout en cherchant à en limiter la durée.La France s’est abstenue vendredi à Bruxelles au sujet du maintien du glyphosate sur le marché européen, afin d’obtenir des modifications dans le projet de la Commission. La majorité qualifiée n’a pas été réunie.L’Union européenne pourrait prochainement renouveler pour dix ans l’autorisation du glyphosate, l’herbicide le plus utilisé dans le mond

LAPROVENCE: Des gendarmes fixes et des patrouilles autour des établissements scolaires des Alpes-de-Haute-Provence dès ...Retrouvez l'actualité de votre région avec votre quotidien décliné en éditions locales

MİDİLİBRE: XV de France : Altrad sponsor maillot de toutes les équipes de France jusqu'en 2028Le président du Montpellier Hérault Rugby Mohed Altrad, sponsor maillot du XV de France depuis janvier 2018, a prolongé son bail avec les Bleus jusqu'en 2028.

RFI: Réforme des retraites en France: augmentation des violences en marge des manifestationsLa mobilisation contre la réforme des retraites est restée très forte jeudi en France. Une semaine après le passage en force du gouvernement sur ce texte, la radicalisation du mouvement s'est traduite…

RFI: France: la défenseure des Droits alerte sur la dégradation des droits des personnes étrangèresLes atteintes aux droits et les « entailles » aux principes qui fondent la société française se multiplient, notamment pour les étrangers, s'inquiète la défenseure des Droits dans son rapport annuel…

BFMTV: La France promet des bateaux, des autobus et des rails à l'UkraineLe ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, a appelé les entreprises françaises à 'être au rendez-vous, notamment dans le secteur des transports'.

EUROPE1: La France promet des bateaux, des autobus et des rails à l'UkraineAu 424e jour de l'invasion russe en Ukraine, le gouvernement français a promis de fournir des bateaux, des autobus et des rails de chemin de fer à Kiev. En visite dans le pays, le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, a appelé les entreprises françaises, "dès maintenant", à "être au rendez-vous, notamment dans le secteur des transports".

