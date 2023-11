Glyphosate : Mediapart donne la parole aux victimes de pesticides

Alors que, à la veille du vote européen sur le glyphosate, la France se dirige vers une nouvelle abstention, Mediapart fait parler les victimes. Neuf personnes touchées par des maladies liées aux pesticides témoignent. Une émission en accès libre.vie qui bascule, le combat pour faire reconnaître sa maladie, les menaces, la culpabilité...

Que traverse-t-on lorsqu’on est victime de pesticides ? Comment faire reconnaître les responsabilités ? Comment obtenir réparation ? Mercredi soir, Mediapart donne la parole à celles et ceux qui sont tombés gravement malades pour avoir utilisé des pesticides dans le cadre de leur travail. Ces victimes viennent du Tarn-et-Garonne, des Côtes-d’Armor, d’Isère ou encore de l’Hérault. Certaines s’expriment face caméra pour la première fois. Certaines se connaissent, d’autres se rencontreront sur notre platea

MEDİAPART: Mediapart fête ses 15 ans à Bordeaux le 25 novembreMediapart fête ses 15 ans le samedi 25 novembre de 14h à 18h aux Chantiers de la Garonne à Bordeaux. En présence de Fabien Escalona, Ilyes Ramdani, Camille Polloni, Fabrice Arfi et Thibaut Soulcié.

MEDİAPART: 15 grands rendez-vous avec le public pour le quinzième anniversaire de MediapartÀ l’occasion de son quinzième anniversaire Mediapart organise 15 grands rendez-vous avec le public dans 15 villes différentes. Ces rencontres mettront en avant les enquêtes révélatrices de Mediapart et permettront des échanges avec la rédaction sur l'actualité et les différentes manières de l'aborder. Des journalistes partageront l'histoire des sources invisibles et leur expérience de couverture du conflit en Ukraine. L'évolution des pratiques journalistiques depuis MeToo sera également discutée. Venez rencontrer ceux qui font Mediapart au quotidien.

MEDİAPART: Glyphosate : ses conséquences sur la santé et les écosystèmesLes conséquences pour notre santé et notre planète, ce qu’en dit la science, le lobbying industriel... Toutes nos informations sur le glyphosate, l'herbicide le + vendu au monde. Et sur les pistes pour s’en passer. 👉 Le dossier de mediapart 🤓

20MİNUTES: Les titres-restaurants pourront toujours être utilisés pour payer toutes les courses alimentairesBonne nouvelle pour le portefeuille des Français. Alors que l’inflation étrangle les ménages, le gouvernement est finalement revenu sur son idée de réduire la liste des aliments pouvant être achetés avec les titres-restaurants au 1er janvier 2024. Il restera possible d’utiliser les titres-restaurants pour payer toutes les courses alimentaires, a annoncé mardi la ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire, alors que la liste des produits éligibles devait se raccourcir au 1er janvier 2024.

MEDİAPART: Appel à la mobilisation pour des États généraux de la presse indépendanteDans un monde qui disjoncte, l’urgence d’une presse indépendante | Rendez-vous le 30 novembre à Paris pour une grande réunion publique des états généraux de la presse indépendante à l’appel de plus de 80 médias ⁦Fondspresslibre⁩ ⁦Mediapart⁩

LAPROVENCE: Tickets-restaurant : seuls les articles consommables directement seront payables à partir du 1er janvier 2024Alors que la liste des aliments éligibles au paiement par tickets-restaurant avait été élargie au 1er octobre 2022, elle redevient réduite à sa forme initiale dès l'année prochaine.

