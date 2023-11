Gironde : suspecté d’avoir tenté de tuer son rival, il a été placé en détention provisoire

Les gendarmes avaient décidé de le suivre en voiture pour se rendre chez l’agresseur présumé. Mais sur le chemin, un camion benne avait soudainement surgi et foncé sur le véhicule, blessant le plaignant et sa fillette âgée de 6 ans. Au volant du camion se trouvait l’auteur présumé des violences commises avec la barre de fer.

Interpellé, ce dernier a été placé en garde à vue. Le 30 octobre, il a été déféré au parquet de Bordeaux qui a ouvert une information judiciaire. Mis en examen pour tentative d’homicide volontaire, il a été placé en détention provisoire.

