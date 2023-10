Gironde: après les incendies monstres, la forêt face aux insectes ravageurs

ouble peine" pour les forêts de Gironde incendiées en 2022: insectes ravageurs du bois, les scolytes ont proliféré cette année dans les pins affaiblis de La Teste-de-Buch, contraignant les forestiers à trancher dans le vif face à cette"bombe à retardement".

C'est que le scolyte sténographe, petit insecte volant mesurant un demi-centimètre, s'attaque en priorité aux pins malmenés par un incendie ou une tempête. "L'année 2023 est aussi cruelle et dramatique que l'incendie", regrette Matthieu Cabaussel, l'un des syndics généraux gérant l'ancestrale forêt usagère (privée) de La Teste-de-Buch."C'est la double peine.

Mais côté forêt usagère (FU), où la quasi-totalité des 3.800 hectares a été frappée par l'incendie, la réaction a tardé. Ses gestionnaires n'ont pu débuter les coupes qu'en janvier, après quelques tergiversations. headtopics.com

"Ça a été le milieu de reproduction idéal", pointe-t-il, décrivant l'enchaînement de plusieurs générations de scolytes en 2023 sur fond de chaleur persistante."Une vraie bombe à retardement: si l'on ne fait rien, le printemps 2024 va être plusieurs milliers de fois plus dangereux."

Cet hiver,"on sera capables de mettre les moyens" pendant la période de dormance du parasite, promet M. Cabaussel, afin de"sauver les forêts adjacentes". "Il y a un risque d'explosion des populations", confirme François Hervieu, de la Direction régionale de l'alimentation, l'agriculture et la forêt (DRAAF), tout en nuançant la menace:"On n'est pas en situation épidémique: on est dans une situation qui nécessite la plus grande vigilance pour évacuer les arbres en temps voulu. headtopics.com

