Giorgia Meloni : deux visages pour une présidente

Tel le dieu romain Janus, Giorgia Meloni semble avoir deux visages. Une fois arrivée au pouvoir, en octobre 2022, la présidente du Conseil italien, cheffe de file du parti d’extrême droite Fratelli d’Italia, a renoncé à plusieurs de ses promesses de campagne et s’est fondue dans la ligne économique de son prédécesseur, Mario Draghi.

« Durant sa campagne, Giorgia Meloni avait promis d’augmenter les dépenses sociales et avait fustigé les règles budgétaires européennes », rappelle Luca Tomini, enseignant-chercheur en science politique à l’Université libre de Bruxelles. Un nouveau visage pour rassurer la Commission européenne et les marchés. Durant les premiers mois de son mandat, elle s’est ainsi engagée à maîtriser le budget du deuxième État le plus endetté de la zone euro – après la Grèce – avec une dette qui s’établit à 140 % du produit intérieur brut (PIB)., qui évalue la capacité des États à rembourser leur dette, pourrait rétrograder la note de l’Itali

BFMTV: Retour du Conseil de Paris et film controversé sur la pédocriminalitéLe retour du Conseil de Paris et les joutes verbales entre Anne Hidalgo et Rachida Dati. Le voyage polémique d’Anne Hidalgo en Polynésie. Sortie en salle du film "Sound of Freedom" sur la pédocriminalité et son lien avec la mouvance QAnon.

JOURNALDUGEEK: Le charme de la franchise Mario s'essouffle-t-il ?Après plus de 200 épisodes en près de 38 ans, le charme iconique de la franchise Mario commence-t-il à s'essouffler ? Nintendo a longtemps tourné autour du pot en réinventant le petit plombier moustachu sans révolutionner le genre. Le dernier opus original de la saga remonte à onze ans.

LATRİBUNE: Journal économique et financierLa cheffe de l'exécutif italien, Giorgia Meloni , et son gouvernement sont accusés par les grévistes d'utiliser les maigres ressources disponibles dans le budget 2024 pour aller à la chasse aux votes, en vue des élections européennes de l'année prochaine.

MAGAZİNECAPİTAL: Faut-il attendre le Black Friday pour s'offrir une Nintendo Switch ?La réponse est oui, la Switch n'est pas souvent remisée, sauf lors du vendredi noir et des soldes. En étant à l'affût des promotions, vous pouvez dénicher des packs incluant la console et un jeu (souvent un Mario) à prix réduit. Attention toutefois, la Switch est très demandée, surtout à cette période de l'année... Lorsqu'une offre est en mise en ligne chez Amazon, Fnac, Cdiscount, Carrefour ou Leclerc, les stocks sont vite écoulés. Le coup d'envoi du Black Friday a été donné le vendredi 17 novembre. Voici déjà les packs, jeux et accessoires en promo, ceux que nous espérons remisés pour la suite du Black Friday, ainsi que nos astuces pour ne manquer aucun bon plan. Notre objectif est de vous aider à repérer les meilleurs bons plans, au meilleur prix. Les meilleures offres Switch du Black Friday Nintendo Switch OLED édition Mario + Super Mario Wonder à 305

BFMTV: Le Conseil de sécurité de l'ONU appelle à des pauses humanitaires dans la bande de GazaSortant du silence pour la première fois en plus d'un mois de guerre entre Israël et le Hamas, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé mercredi 15 novembre à des 'pauses et couloirs humanitaires' de quelques jours dans la bande de Gaza.

LOBS: Le Conseil de Sécurité de l'ONU appelle à des pauses humanitaires dans la bande de GazaLe Conseil de Sécurité de l'ONU a adopté une résolution appelant à des pauses humanitaires de quelques jours dans la bande de Gaza pour permettre l'acheminement de l'aide aux civils. La durée de ces pauses reste à déterminer.

