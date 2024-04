Gignac marque lors du match nul des Tigres UANL contre le Columbus Crew

L'attaquant français des Tigres UANL André-Pierre Gignac a marqué lors du match nul obtenu sur la pelouse du Columbus Crew (1-1) en quart de finale aller de la Ligue des champions CONCACAF mardi dans l'Ohio (Etats-Unis). Gignac a ouvert le score d'un coup de tête subtil du milieu de la surface à la 18e minute, avant que l'Uruguayen Diego Rossi n'égalise à la 43e pour l'équipe américaine sacrée championne de MLS en novembre dernier, et coachée par le Français Wilfried Nancy.

"Il a tout donné sur le terrain" Le Crew a terminé la rencontre à dix après l'exclusion d'Aidan Morris pour un deuxième jaune consécutif à une faute sur Fernando Gorriarán. Âgé de 38 ans, Gignac continue de marquer pour le club mexicain des Tigres, qu'il avait rejoint en 2015. Il avait remporté la Ligue des champions CONCACAF en 2020. Mardi, il a suscité l'admiration de son entraîneur Robert Dante Siboldi, qui a loué son rendement après avoir souffert d'une bronchite aiguë lors des jours précédent la rencontr

Opération remontée pour Marignane-Gignac-Côte BleueLes Aviateurs reçoivent les pensionnaires de Dijon, quatrièmes de National, ce vendredi à 19h30 au stade Saint-Exupéry. Un succès serait le bienvenu pour remonter au classement et s’éloigner de la zone de rélégation synonyme de descente en National 2.

Marignane-Gignac en mode remontée à Saint-ExupéryEn s’imposant face à Dijon (2-1), une grosse écurie du championnat National qui pointe à la 4e place, les Aviateurs enchaînent pour la première fois cette saison deux succès consécutifs. L’opération remontée est en marche !

National : la bonne opération du Marignane-Gignac-Côte Bleue face à DijonL'entraîneur Brahim Hemdani l'attendait, elle est arrivée au bout de 25 journées. Pour la première fois de la saison, Loni Quenabio et ses partenaires ont remporté deux victoires de rang, une situation idéale en vue du maintien (2-1).

National : les belles soirées de Martigues et Marignane-Gignac-Côte BleueLes deux clubs de l’Étang ont réalisé la bonne opération ce vendredi. Le FCM en s’imposant face à Rouen (3-1) pour marquer de précieux points dans la course à l’accession. Et le MGCB dans celle du maintien en allant dominer logiquement Épinal, un de ses concurrents directs (2-0).

National : Marignane-Gignac concède le nul, Martigues retrouve le sourireSoirée contrastée pour les deux clubs provençaux de National, ce vendredi. Marignane-Gignac a longtemps cru tenir une victoire importante dans la course au maintien avant d'être rejoint sur le fil à Nîmes, alors que Martigues s'est imposé à domicile contre Avranches et regarde de nouveau vers le haut.

Quand Gignac-la-Nerthe passe à la TV, c’est 'Cantine et saveurs' qui régaleL’équipe de l’enseigne mi-brasserie mi-boulangerie de l’avenue Ventura a tapé dans l’œil du groupe M6 qui a proposé aux artisans de participer à l’émission 'la Meilleure boulangerie de France'. Une belle mise en lumière pour ces épicuriens d’un nouveau genre. Rencontre.

