Gianmarco Pozzecco (Asvel) : « Les joueurs méritaient la victoire »

« Je suis déçu, triste pour mes joueurs. Ils méritaient la victoire. Ils ont tout donné sur le terrain, fait tant d'efforts. Ils méritaient de sortir et passer une bonne soirée ensemble. Je suis arrivé il y a deux jours, je dois encore comprendre quelle équipe je coache. Je suis heureux d'être là, j'ai confiance dans mes joueurs.J'ai l'impression que tout le monde ici veut faire quelque chose de bien.

« C'est dommage. Mais l'attitude est bonne. J'espère qu'on va garder cette attitude-là, qu'on va être constants, sur l'effort et la concentration. J'espère que c'est un électrochoc pour tout le monde. Le coach a une manière d'aborder les choses qui est différente. Moi je donne sa chance au produit. Les ambitions sont les mêmes. J'ai envie de prendre du plaisir, de gagner les matches. Je suis au service du coach.

« On n'a pas eu tant de temps que ça avec le nouveau coach. Il y a des ajustements tactiques, techniques à faire. On a vu une grosse motivation, notre objectif est d'être dans les matches à la fin et d'avoir l'opportunité de gagner. On a montré un bien meilleur visage, des joueurs ont repris confiance, c'est de bon augure pour la suite. » headtopics.com

