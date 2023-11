Gex se dote de vélos à assistance électrique en libre-service

Une nouvelle solution de mobilité douce est actuellement mise en place par la Ville de Gex avec l’aménagement de plusieurs stations de vélos à assistance électrique en libre-service.

Une première flotte vient d’être livrée, répartie dans cinq stations : École Perdtemps (64 avenue Perdtemps)D'autres stations seront installées prochainement :D’ici fin novembre, les Gessiens pourront profiter d’une cinquantaine de vélos. Pour utiliser ce service de location, il suffit de télécharger l'application Oowi.

