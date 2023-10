Gérone bat le Celta Vigo (1-0) et prend la tête devant le Real Madrid qui doit jouer le Clasico contre le Barça

Ce vendredi, Gérone a pris la tête de la Liga et relégué le Real Madrid à trois points, au moins provisoirement. Et ce, grâce à une victoire sur le fil contre le Celta Vigo (1-0) à domicile, avec un but de l'international vénézuélien Yangel Herrera dans le temps additionnel. Pour reprendre le trône de leader, Madrid est condamné à une victoire dans le Clasico de ce week-end.

Gérone, vainqueur in extremis du Celta Vigo à domicile 1-0, a pris provisoirement la tête du championnat d'Espagne vendredi en ouverture de la 11e journée. Avec 28 points, Gérone relègue le Real Madrid à trois longueurs à la veille du premier Clasico de la saison entre les Merengue et le FC Barcelone (3e avec 24 pts).

