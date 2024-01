Gérald Darmanin s'exprime sur la loi immigration

Tous les jours de la semaine, Céline Géraud fait un point de l'actualité à la mi-journée avec Europe 1 13h. Au programme : des reportages, des invités...Au lendemain de la décision du Conseil constitutionnel sur la loi immigration, que les Sages ont censuré à hauteur de 40%, Gérald Darmanin s'exprime ce vendredi en exclusivité sur Europe 1.

S'il se félicite pour la validation de cette "loi très ferme, celle que je voulais", le ministre de l'Intérieur est également revenu sur la bataille politique avec les députés de droite., rejetant de nombreuses mesures de durcissement adoptées à l'Assemblée nationale sous la pression des députés de droite. Les articles du gouvernement ont été validés par les Sages dans leur quasi-totalité, contrairement à ceux proposés par les députés Les Républicains. Au lendemain de cette décision, le ministre de l'Intérieur,, s'exprime en exclusivité sur Europe 1 et l'assure :"c'est une loi très ferme, donc oui, c'est celle que je voulais





