Gérald Darmanin annonce la création de brigades franco-suisses pour limiter l’immigration irrégulière

27/10/2023 19:25:00 / La source: RFI

L’augmentation des entrées irrégulières sur le territoire français depuis la Suisse est de 23% en un an. De plus en plus de migrants passent par la Suisse, et avant l’Autriche, pour rejoindre le nord de la France d’où ils espèrent gagner l’Angleterre.