Gérald Darmanin annonce l’expulsion de 21 «étrangers délinquants»

«21 étrangers délinquants ont été renvoyés du territoire national» jeudi 26 octobre, a annoncé Gérald Darmanin, ce vendredi, sur X. Depuis l’attentat d’Arras et l’assassinat du professeur Dominique Bernard, le ministre de l’Intérieur a été régulièrement critiqué pour sa gestion des expulsions des étrangers délinquants.

» LIRE AUSSI - Gérald Darmanin veut réformer le droit des étrangers pour accélérer les expulsions «Expulsion systématique» Le plus jeune est âgé de 20 ans et a été mis en cause pour des faits de «destruction de biens, vols par ruse et par effraction, recels de bien, détention de stupéfiants et port d’armes». Il avait été placé au centre de rétention administrative de Lyon.

