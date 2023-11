Geraint Thomas et la pause hivernale : boire ou performer ?

Dans une interview à The Times, Geraint Thomas a documenté sa vie de coureur en pause hivernale. Sa manière de faire ? Voir ses potes et boire, beaucoup. Un aveu qui détonne dans un cyclisme où le patron de la meilleure équipe du monde voyait un "poison" dans l'alcool. Certains revendiquent cette liberté, d'autres la rejettent pour performer.

Doit-on, dans le cyclisme des années 2020, faire le métier douze mois sur douze ? A l'heure où les saisons se rallongent à grand coup de critériums qui rapportent gros aux organisateurs et aux coureurs dans des pays à la culture cycliste à développer, la trêve hivernale, au sens premier du terme, se réduit à peau de chagrin. Un mois seulement après sa dernière course au Japon, Geraint Thomas est remonté sur le home-trainer lundi pour une opération de sponsoring, lançant d'une certaine manière 2024. Mais alors, les coureurs ont-ils encore le droit de couper totalement ? Ces dernières semaines, certaines prises de parole ont remis en cause le modèle du cyclisme moderne

