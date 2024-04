Les Lehman Brothers, le Mont Saint-Michel, le roi Charles V, le pacte germano-soviétique ou Nélie Jacquemart… Chaque jour, à 15h, Stéphane Bern invite...

Stéphane Bern raconte, à l’occasion des 50 ans de sa disparition, un président de la République, ancien premier ministre du général de Gaulle, qui a laissé son nom à un centre de culture et d’art à Paris… et ce n’est pas un hasard ! Ou la véritable histoire de Georges Pompidou, le président amateur d'art contemporain…Que retenir des années Pompidou ? Pour en parler, Stéphane Bern reçoit Eric Roussel, historien, membre de l’Académie des sciences morales et politiques, et auteur d'une biographie de Georges Pompidou (Perrin, collection Tempus). Historiquement Vôtre est réalisée par Loic Vimard. Rédaction en chef : Benjamin Delsol. Auteur du récit : Théodore Dehgan. Journaliste : Armelle Thiberge.Vous pouvez vous abonner au téléchargement périodique d'un fichier audi

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



Europe1 / 🏆 41. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Contre la bureaucratie et l'Europe technocratique, les leçons de Georges Pompidou par David LisnardEXTRAITS CHOISIS - Dans un essai en forme d'hommage mais aussi de guide à l'usage de la classe politique contemporaine, David Lisnard et Christophe Tardieu exposent en détail les «leçons» de celui qui a imposé sa marque et son style comme premier ministre puis comme président de la République.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Georges Pompidou : de quelle maladie tenue secrète est mort le président de la République?Actu et exclus People

La source: closerfr - 🏆 29. / 63 Lire la suite »

Cinquante ans après sa disparition, Georges Pompidou revient, entre hommage et nostalgieEn 2024, 50 ans après sa disparition l’ex-chef d’État, son bilan, sa personnalité, sa culture, font l’unanimité. Dans la région comme ailleurs.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Georges Pompidou, ou les vertus qui manquent tant à nos gouvernantsGRAND RÉCIT- Ce président, mort en fonction voilà 50 ans, le 2 avril 1974, avait les qualités -sens du devoir, gravité, solidité, clarté de la langue et des objectifs, persévérance- qui font cruellement défaut aujourd'hui. La « nostalgie Pompidou » ne s'explique pas seulement par le regret des Trente Glorieuses.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Dans le Cantal, la mémoire toujours vive de Georges PompidouENQUÊTE - Cinquante ans après sa disparition, l’ancien président conserve une aura intacte dans son département de naissance. Un musée lui est dédié dans sa commune de Montboudif et des hommages à «l’enfant du pays» sont prévus cette année.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Comment l’affaire Markovic brisa 44 ans de confiance entre Charles de Gaulle et Georges PompidouGeorges Pompidou, Premier ministre, ranime la flamme sur le tombeau du Soldat inconnu à l'Arc de triomphe, pour la célébration du 17e anniversaire de la Fête de la victoire.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »